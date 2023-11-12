فتحُ باب المنافسة على 4 مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية

ويأتي طرح هذه المشروعات ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي يهدف إلى زيادة إسهام مصادر الطاقة المتجددة وزيادة حصة الغاز في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وإزاحة الوقود السائل؛ وهو ما سيشكل ما يقرب من 50% لكل منهما من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030م.