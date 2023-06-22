"مدن" تستقطب استثمارات في قطاع الصناعات الغذائية بـ232 مليون ريال

وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" 7 عقود استثمار صناعي لتخصيص 99.400 م2 في قطاع الأغذية والمشروبات، باستثمارات وطنية وأجنبية مُستقطبة تصل إلى 232.3 مليون ريال، واتفاقيتين لتيسير الحلول التمويلية ودعم وتمكين ريادة الأعمال، وذلك خلال انعقاد فعاليات النسخة الأولى من معرض "سعودي فود 2023".
وتضمنت الاتفاقيات المُوقعة عقدًا للمواد الغذائية باستثمارات تصل إلى 140 مليون ريال لتخصيص أرض صناعية على مساحة 27.400م2 في المدينة الصناعية الثالثة بجدة، لإنتاج الحليب السائل واللبن الطازجين، إضافة إلى توقيع عقد بقيمة 40 مليون ريال؛ خُصص خلاله مساحة 16.500م2 لتصنيع علب الطعام والأدوية والعطور والأطباق والأكياس الورقية والكتب والمجلات في مدينة سدير للصناعة والأعمال، وإضافة إلى ذلك، تم تخصيص مساحة 25.027م2 في المدينة الصناعية الثانية بالقصيم، لاستثمار 22 مليون ريال في صُنع منتجات الكاكاو والشوكولاتة والحلويات، إضافة إلى تخصيص 11.051م2، للصناعة في المدينة الصناعية الثالثة بجدة لاستثمار 10 ملايين ريال في مجال توطين صناعة حفظ الأسماك والمنتجات السمكية، كما تم توقيع عقد لتخصيص مساحة 7.400م2 في المدينة الصناعية الثالثة بجدة، لحفظ الأسماك والمنتجات السمكية بواسطة التجفيف والتدخين والتمليح باستثمارات 11.8 مليون ريال.
وفي سياق تمكين رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أُبرم عقدا تخصيص 10.500م2 في مدينة سدير للصناعة والأعمال لاستثمار 25 مليون ريال، ومصنع بمساحة 1500م2 في المدينة الصناعية بجازان لاستثمار 2،5 مليون ريال في إنتاج عصائر الفواكه وتقطيع وتعبئة وتغليف الفواكه والخضار.
ووقَّعت "مدن" اتفاقية تعاون مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، لتمكين مشروعات ريادة الأعمال عبر عدد من المسارات تشمل توفير برامج تدريبية، وورش عمل لصقل المهارات الفنية، بجانب تخصيص مواقع لإنشاء ساحات عمل، ودعمها بكل المُحفزّات التي تُسهم في تأسيس منشآتهم داخل المدن الصناعية، وكذلك توقيع اتفاقية مع بنك التصدير والاستيراد السعودي، لتحفيز المصانع على التوسع في التصدير والاستيراد ودعم القطاع غير النفطي، وتمويل المرشحة منها لرفع كفاءة الإنتاج، وتقديم الدعم المالي وغير المالي اللازم لتحقيق هذه الأهداف داخل مدننا الصناعية في جميع أنحاء المملكة.
وقال نائب رئيس "مدن" لتطوير الأعمال المتحدث الرسمي علي العمير: "مدن" نجحت خلال شراكتها الاستراتيجية بمعرض "سعودي فود" في إضافة نحو 99.400 م2 لإجمالي مساحات المصانع الغذائية.
وأشار إلى أن عام 2023 شهد منذ بدايته ارتفاعًا في أعداد المصانع الغذائية لتصل إلى أكثر من 1200 مصنع، وبنسبة بلغت 22% من إجمالي الاستثمارات المستقطبة في المدن الصناعية.
وأضاف "العمير" أن "مدن" تدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة ورؤية السعودية 2023 الرامية لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وجذب مشاريع استثمارية قيمتها 20 مليار دولار في هذا القطاع الحيوي بحلول عام 2035م، وتشمل العديد من القطاعات المهمة أبرزها الدواجن والألبان والمأكولات البحرية، ومضاعفة قيمة الصادرات من 3.7 مليارات دولار في عام 2022 إلى 10.9 مليارات دولار عام 2035م.
وكانت "مدن" قد استعرضت عبر جناحها المُشارك أبرز خدماتها ومنتجاتها الصناعية، والحلول التمويلية واللوجستية التي تقدمها لتسهيل ممارسة الأعمال، ودعم تنافسية بيئة الاستثمار بالمدن الصناعية، فضلّا عن تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، والمحفزات والمزايا النسبية التي تحقق الجدوى الاقتصادية من مشروعات شركائها الصناعيين.
وشاركت "مدن" في عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تناولت محاور منظومة الاستثمار في 36 مدينة صناعية، ودورها في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة ورؤية السعودية 2023 لتنمية المحتوى المحلي، ودعم متطلبات الأمن الغذائي للمملكة كأولوية وطنية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، وكذلك آليات تطوير فرص الاستثمار في الصناعات الغذائية، واستغلال مكامن القوة التي تعزز نمو واستدامة هذا القطاع الحيوي لتنويع الاقتصاد الوطني، وقدمت عرضًا حول سُبل تطوير الإنتاج الغذائي باستخدام تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
يُذكر أن "مدن" هي الشريك الاستراتيجي للمعرض الذي يُعد الأكبر من نوعه في المملكة، في مجال الأغذية والمشروبات والضيافة، وأُقيم برعاية وافتتاح وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة "مدن" بندر بن إبراهيم الخريف، في الفترة بين 20 – 22 يونيو 2023، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.