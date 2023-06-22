"مدن" تستقطب استثمارات في قطاع الصناعات الغذائية بـ232 مليون ريال

وتضمنت الاتفاقيات المُوقعة عقدًا للمواد الغذائية باستثمارات تصل إلى 140 مليون ريال لتخصيص أرض صناعية على مساحة 27.400م2 في المدينة الصناعية الثالثة بجدة، لإنتاج الحليب السائل واللبن الطازجين، إضافة إلى توقيع عقد بقيمة 40 مليون ريال؛ خُصص خلاله مساحة 16.500م2 لتصنيع علب الطعام والأدوية والعطور والأطباق والأكياس الورقية والكتب والمجلات في مدينة سدير للصناعة والأعمال، وإضافة إلى ذلك، تم تخصيص مساحة 25.027م2 في المدينة الصناعية الثانية بالقصيم، لاستثمار 22 مليون ريال في صُنع منتجات الكاكاو والشوكولاتة والحلويات، إضافة إلى تخصيص 11.051م2، للصناعة في المدينة الصناعية الثالثة بجدة لاستثمار 10 ملايين ريال في مجال توطين صناعة حفظ الأسماك والمنتجات السمكية، كما تم توقيع عقد لتخصيص مساحة 7.400م2 في المدينة الصناعية الثالثة بجدة، لحفظ الأسماك والمنتجات السمكية بواسطة التجفيف والتدخين والتمليح باستثمارات 11.8 مليون ريال.