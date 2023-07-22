مستشارة ريادة أعمال: "المنهج التصميمي" الذي يدور حول المستثمر هو الأفضل لجمع رأس المال

وأردفت: من ضمن الأمور التي يركز عليها المستثمرين: الخبرة التي تتمتع بها في المجال، وهل تملك فريق من المؤسسين الداعمين الذين يتوافقون مع أفكارك، وعادة يفضل المستثمر مرورك بتجربة سابقة في إدارة شركة ناشئة سواء كانت تجربتك ناجحة أو فاشلة، بالإضافة إلى اطلاعك على السوق ومدى ما تمتلكه من أرقام حول حجم السوق المستهدف والميزة التنافسية التي تقدمها شركتك، وأخيراً الوضوح في الرؤية والمصداقية لتثبت لهم أنك أهل للثقة.