مؤشر لتجنب تصعيد القتال بالشرق الأوسط.. النفط يرتفع وعقوده الآجلة عند "87.2" دولارًا

وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل في وقت سابق من الجلسة بعد سماع دويّ انفجارات في مدينة أصفهان الإيرانية اليوم، فيما وصفته مصادر بأنه هجوم إسرائيلي، لكن المكاسب تراجعت بعد أن قلّلت طهران من شأن الواقعة وأشارت إلى أن ليس لديها أي خطط للرد.