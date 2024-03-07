مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 12577 نقطة

وكانت أسهم شركات: الصناعات الكهربائية، وأنابيب اشرق، والخليج للتدريب، وأفالون فارما، واللجين الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: ساكو، وأميانتيت، وأيان، وكاتريون، والعربية الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.70% و5.09%.