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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 12577 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 9.7 مليارات ريال لـ 439 مليون سهم
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 12577 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 15.98 نقطة ليقفل عند مستوى 12577.88 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 439 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 120 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الصناعات الكهربائية، وأنابيب اشرق، والخليج للتدريب، وأفالون فارما، واللجين الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: ساكو، وأميانتيت، وأيان، وكاتريون، والعربية الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.70% و5.09%.

وكانت أسهم شركات: الباحة، وأمريكانا، وشمس، والصناعات الكهربائية، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الخدمات الأرضية، وأفالون فارما، والراجحي، وعذيب للاتصالات، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضاً 119.17 نقطة، ليقفل عند مستوى 26454.12 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 35.8 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.

مؤشر الأسهم السعودية

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