رقم قياسي.. ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يناول 292,612 حاوية في مايو 2024

جاءت هذه الخطوة تأكيداً لما يمتلكه ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من خصائص وقدرات تشغيلية ولوجستية رائدة، عبر 43 رصيفاً مكتملة الخدمات والتجهيزات، بطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن من البضائع والحاويات، إضافة إلى عددٍ من المحطات المتخصّصة والتجهيزات المتطورة، ومعدات حديثة تمكنه من مناوَلة مختلف أنواع البضائع.