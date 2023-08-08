في أوزبكستان.. "أكوا باور" تركّب أكبر توربين رياح في آسيا الوسطى بقدرة 500 ميجاواط

نجحت شركة أكوا باور السعودية، الرائدة في مجال تحوّل الطاقة؛ أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، في تركيب أول توربين رياح يعد الأكبر من نوعه في آسيا الوسطى، وذلك في مشروع محطة باش لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاواط، الواقعة في منطقة بخارى في جمهورية أوزبكستان.