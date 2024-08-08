بنسبة 15.72%.. "موانئ": ارتفاع طِنِّيات المناولة بالموانئ بنسبة 9.11% خلال يوليو 2024م

يُذكر أن الموانئ التي تشرف عليها "موانئ" حققت خلال شهر يونيو لعام 2024م ارتفاعًا في حجم الطنيات المناولة بنسبة 9.16% لتصل إلى 27.640.795 طنًّا، كما سجلت أعداد الحاويات الصادرة ارتفاعًا بنسبة 7.78%، لتصل إلى 228.031 حاوية، كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة بلغت 9.85%، لتصل إلى 245.569 حاوية، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط للقارات الثلاث.