بنسبة 15.72%.. "موانئ": ارتفاع طِنِّيات المناولة بالموانئ بنسبة 9.11% خلال يوليو 2024م

حققت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر يوليو لعام 2024م، ارتفاعًا في حجم الطنيات المناولة بنسبة 9.11% لتصل إلى 27.382.403 أطنان، مقارنة بـ25.096.888 طنًّا في الشهر نفسه من عام 2023م.
وسجلت أعداد الحاويات الواردة ارتفاعًا بنسبة بلغت 15.72%، لتصل إلى 271.465 حاوية، مقارنة بـ234.592 حاوية العام الماضي، وانخفضت أعداد الحاويات الصادرة بنسبة 2.50%، لتصل إلى 243.758 حاوية، مقارنة بـ250.003 حاوية بالفترة المماثلة من العام 2023م.
وبلغ إجمالي البضائع العامة 701.606 طنًّا، والبضائع السائبة الصلبة 4.482.634 طنًّا، والبضائع السائبة السائلة 15.349.511 طنًّا؛ فيما استقبلت الموانئ 506.016 رأس ماشية، بزيادة قدرها 127.60%، مقارنة بـ222.327 رأس ماشية في ذات الفترة لعام 2023م.
وبلغت أعداد حاويات المناولة 645.019 حاوية، بانخفاض قدره 14.40%، مقارنة بـ753.496 حاوية العام الماضي، كما انخفضت حاويات المسافنة بنسبة 51.73% لتصل إلى 129.797 حاوية، مقارنة بـ268.901 حاوية خلال عام 2023م.
كذلك انخفضت الحركة الملاحية بنسبة 11.24%، لتصل إلى 908 سفن، مقارنة بـ1.023 سفينة عام 2023م، كما سجلت أعداد الركاب انخفاضًا بنسبة 31.80%، لتصل إلى 52.191 راكبًا، مقارنة بـ76.532 راكبًا العام الماضي، وشهدت أعداد السيارات انخفاضًا بنسبة 8.64%، لتصل إلى 90.471 سيارة، مقارنة بـ99.026 سيارة العام الماضي.
يُذكر أن الموانئ التي تشرف عليها "موانئ" حققت خلال شهر يونيو لعام 2024م ارتفاعًا في حجم الطنيات المناولة بنسبة 9.16% لتصل إلى 27.640.795 طنًّا، كما سجلت أعداد الحاويات الصادرة ارتفاعًا بنسبة 7.78%، لتصل إلى 228.031 حاوية، كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة بلغت 9.85%، لتصل إلى 245.569 حاوية، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط للقارات الثلاث.