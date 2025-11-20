"تكامل" توقّع أكثر من 20 اتفاقية إستراتيجية في واشنطن باستثمارات تتجاوز 150 مليون ريال خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي

وقّعت شركة تكامل القابضة أكثر من 20 اتفاقية إستراتيجية مع جامعات وشركات تقنية واستشارية أمريكية رائدة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 150 مليون ريال سعودي، وذلك ضمن جهودها لتعزيز رأس المال البشري الوطني، ودعم مسارات التحول الرقمي والابتكار في المملكة، خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي الذي عُقد في مركز جون كينيدي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وأطلقت الشركة خلال المنتدى مبادرة "تي–كيوب" (T-CUBE) التي تجمع تحت مظلتها منظومة شراكات "تكامل" في الولايات المتحدة، وتهدف إلى تمكين المواهب السعودية عبر 16 قطاعًا إستراتيجيًا تشمل التقنية، الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، الأمن السيبراني، الاستشارات، إدارة المشاريع، إدارة المنتجات الرقمية، التسويق، الموارد البشرية، المالية، وغيرها من القطاعات المستقبلية الداعمة للتحول الاقتصادي الوطني.
وتهدف المبادرة إلى إعداد نخبة من الكفاءات السعودية القادرة على المنافسة عالميًا، بما يسهم في وصول المملكة إلى ضمن أعلى 5% من مراكز تطوير المواهب في العالم، من خلال نموذج تطوير متعدد المسارات يجمع بين التعليم الأكاديمي المتقدم، والاندماج العملي داخل المؤسسات العالمية، والتنقل بين القطاعات التخصصية، ونقل الخبرات إلى المشاريع الوطنية.
وفي إطار تعزيز الشراكات التعليمية، وقّعت "تكامل" اتفاقيات مع عدد من الجامعات الأمريكية البارزة لتقديم برامج متقدمة في القيادة، الابتكار، الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات، بما يسهم في تطوير القيادات الوطنية ورفع جاهزيتها لقيادة القطاعات المستقبلية.
كما أبرمت الشركة مجموعة من الاتفاقيات التقنية مع شركات عالمية رائدة تشمل: غوغل كلاود (Google Cloud)، أوراكل كلاود (Oracle Cloud)، غِت لاب (GitLab)، إنفورماتيكا (Informatica)، وتيراداتا (Teradata)، بهدف تطوير البنية الرقمية الوطنية، وتمكين الكفاءات السعودية من اكتساب خبرات متقدمة في الحوسبة السحابية وإدارة البيانات والذكاء الاصطناعي.
وفي جانب الامتثال وحماية البيانات، وقّعت "تكامل" اتفاقيات تعاون مع جهات أمريكية متخصصة، من بينها: ذا كليرينغ هاوس (The Clearing House)، هوغان لوفيلز للمحاماة (Hogan Lovells)، وزد إم إتش أدفايزر (ZMH Advisor)، بهدف تعزيز منظومة الامتثال الوطنية ورفع كفاءة أنظمة حماية الأجور والمدفوعات الرقمية.
كما توسّعت الشركة في شراكاتها الاستشارية من خلال توقيع اتفاقيات مع نخبة من بيوت الخبرة العالمية، من أبرزها: ماكنزي وشركاه (McKinsey & Company)، مجموعة بوسطن الاستشارية (Boston Consulting Group – BCG)، كيرني (Kearney)، أوليفر وايمان (Oliver Wyman)، غارتنر (Gartner)، وآرثر دي ليتل (Arthur D. Little)، لتمكين المتخصصين السعوديين من الوصول إلى أدوار استشارية متقدمة، والمساهمة في تطوير السياسات الوطنية وتحسين كفاءة منظومة سوق العمل.
وأكدت شركة تكامل القابضة أن هذه الاتفاقيات، التي تتجاوز استثماراتها الإجمالية 150 مليون ريال، تأتي ضمن جهودها لتعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية، وإعداد جيل من الخبراء السعوديين القادرين على قيادة مشاريع التحول الاقتصادي والتنمية المستقبلية، وترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزًا إقليميًا وعالميًا للمواهب والابتكار.