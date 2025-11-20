"تكامل" توقّع أكثر من 20 اتفاقية إستراتيجية في واشنطن باستثمارات تتجاوز 150 مليون ريال خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي

وتهدف المبادرة إلى إعداد نخبة من الكفاءات السعودية القادرة على المنافسة عالميًا، بما يسهم في وصول المملكة إلى ضمن أعلى 5% من مراكز تطوير المواهب في العالم، من خلال نموذج تطوير متعدد المسارات يجمع بين التعليم الأكاديمي المتقدم، والاندماج العملي داخل المؤسسات العالمية، والتنقل بين القطاعات التخصصية، ونقل الخبرات إلى المشاريع الوطنية.