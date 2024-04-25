في إطار تنويع المنتجات.. "غازكو" تطلق شركتَيْ "خزين" و"جال" ضمن قطاع غاز البترول السائل

يذكر أن شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" تأسّست عام 1963 إثر اندماج شركة الغاز الأهلية وشركة الغاز والتصنيع السعودية، وتعدُّ "غازكو" رائدةً في مجال غاز البترول السائل "LPG" في المملكة؛ حيث أمضت أكثر من 60 عامًا في سوق الغاز في المملكة. احتفلت "غازكو" العام الماضي "2023م" بمرور 60 عامًا على تأسيسها؛ إذ شهدت هذه المسيرة الحافلة بالمنجزات نموًّا كبيرًا في قدراتها ومواردها وقطاعاتها وفروعها في أنحاء المملكة كافّة، ويتمثّل نشاط شركة "غازكو" في القيام بالأعمال المتعلّقة باستغلال وتصنيع وشراء وبيع وتسويق وتوزيع ونقل الغاز بأنواعه كافة.