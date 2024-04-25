في إطار تنويع المنتجات.. "غازكو" تطلق شركتَيْ "خزين" و"جال" ضمن قطاع غاز البترول السائل

أطلقت شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"، اليوم، شركتَيْ "خزين" و"جال" ضمن قطاع غاز البترول السائل؛ وذلك انطلاقًا من توجهها الاستراتيجي برفع جاهزية الشركة للمنافسة، والالتزام باللوائح التنفيذية لنظام توزيع غاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، مواكبة للتطور الذي تشهده المملكة في المجالات كافة.
وأوضح مدير التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي في شركة الغاز والتصنيع الأهلية أحمد الشمري، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية "غازكو" ورؤيتها المستقبلية لتطوير أعمالها وتنويع منتجاتها بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وأكّد أن الشركات التابعة أنشئت بهدف توفير الطاقة بجودة عالية لتقديم خدمات متخصّصة بمهنية وموثوقية وأمان للعملاء، مستمدّة خبرتها من شركة "غازكو" التي تتمتّع بخبرة واسعة في هذا القطاع تمتدُّ لأكثر من 60 عامًا.
وأفاد الشمري بأن "خزين" تُعدُّ شركة متخصّصة في تعبئة الأسطوانات والصهاريج بغاز البترول السائل بشكل آمن ومتقن، مع التزام الشركة بمعايير السلامة العالمية في هذا المجال بما يتوافق مع متطلّبات هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، وتمتلك "خزين" 7 مرافق لتعبئة الأسطوانات والصهاريج في كلٍّ من: الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة، وأبها، والطائف، والقصيم.
وأشار إلى أنّ نشاط شركة "جال" يتمثّل في تقديم خدمات نقل غاز البترول السائل إلى مرافق تخزين الغاز وخدمات لوجستية متخصّصة عبر أسطول حديث يضمّ أكثر من 600 ناقلة، وعبر 4 إدارات نقل في كلٍّ من: الرياض، والمنطقة الشرقية، وجدة، والمدينة المنورة، كما تعمل "جال" كذلك على تطوير تقنيات جديدة لضمان الكفاءة والسلامة في عمليات النقل، بما يضمن توصيل الغاز للعملاء في الوقت المحدّد وبأعلى معايير الأمان.
يذكر أن شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" تأسّست عام 1963 إثر اندماج شركة الغاز الأهلية وشركة الغاز والتصنيع السعودية، وتعدُّ "غازكو" رائدةً في مجال غاز البترول السائل "LPG" في المملكة؛ حيث أمضت أكثر من 60 عامًا في سوق الغاز في المملكة. احتفلت "غازكو" العام الماضي "2023م" بمرور 60 عامًا على تأسيسها؛ إذ شهدت هذه المسيرة الحافلة بالمنجزات نموًّا كبيرًا في قدراتها ومواردها وقطاعاتها وفروعها في أنحاء المملكة كافّة، ويتمثّل نشاط شركة "غازكو" في القيام بالأعمال المتعلّقة باستغلال وتصنيع وشراء وبيع وتسويق وتوزيع ونقل الغاز بأنواعه كافة.