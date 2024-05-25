"عقود النفط الآجلة" إلى صعود.. "تسليم يوليو" عند 82.12 دولار للبرميل

وسجّلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو المقبل ارتفاعاً بـ 76 سنتاً، ووصلت إلى 82.12 دولار للبرميل، كما سجّلت العقود الآجلة تسليم أغسطس ارتفاعاً عند التسوية بنحو 73 سنتاً؛ لتصل إلى 81.84 دولار للبرميل.