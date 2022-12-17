توقعات أسواق النفط بين عامين.. دقة "أوبك" تفوق "وكالة الطاقة" والتحذير قائم

وإذا كانت توقعات "أوبك" للسنة المقبلة أيضاً بهذه الدقة العالية، فإن السوق العالمي سيكون في حالة توازن خلال الربع الأول من 2023، حيث إن أحدث تقارير المنظمة يشير إلى أن الطلب على النفط الخام لدول أعضاء المنظمة يقدر بنحو 93.28 مليون برميل يوميا من شهر يناير إلى نهاية شهر مارس، وهذا يتناسب بشكل عام مع إنتاج دول المنظمة لشهر نوفمبر.