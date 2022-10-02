"متمم" ينظم "قراءات في البيان التمهيدي لميزانية 2023".. و"الشيخ": السعودية مهتمة بالاقتصاد الإبداعي

بدوره، أوضح "البابطين" أن السياسات المالية للمملكة، أسهمت في خفض العجز في الميزانية مما ساعد في السيطرة على مستويات الدين العام وحافظ على الموقف المالي القوي للمملكة مدعوماً بالاحتياطات، كما حققت دوراً بارزاً في احتواء الصدمات الخارجية، والمحافظة على الاستدامة المالية، والعمل على التخطيط المالي في الميزانية العامة الذي كان سابقاً سنة واحدة وأصبح لمدة 3 سنوات.