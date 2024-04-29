وزير الطاقة يوقع مع نظيره الموريتاني مذكرة تفاهم حول قطاعات الكهرباء والهيدروجين النظيف

كما تتضمن المذكرة دراسة فرص تطوير مشروعاتٍ مشتركة، ونقل التقنيات اللازمة في قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة، والفرص المتاحة للتعاون في مجال الهيدروجين النظيف، وتقنيات الطاقة النظيفة، من أجل تطوير واستخدام تقنيات الوقود الأحفوري الأنظف باستخدام أفضل التقنيات والممارسات المتاحة من أجل معالجة الآثار البيئية، بما في ذلك تقنيات فصل والتقاط وتخزين واستخدام ثاني أكسيد الكربون، وتعزيز كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة.