بلغة الأرقام.. اقتصاد المملكة يواصل القفزات المتسارعة ويتجاوز كل التحديات

وتعتبر لغة الأرقام هي اللغة الحاسمة على صعيد الأبعاد الاقتصادية، كما أن الطموحات الاقتصادية تمثل خارطة طريق؛ وبالتالي فإن أي عمل ممنهج مدروس يكون مبنياً على حزمة من الخطط التي تحتوي على استشراف المستقبل ومواجهة التحديات والحلول المناسبة والتقييم والمراجعة المستمرة، وهو ما تضمنته رؤية المملكة 2030 في جميع محاورها، إضافة إلى تعزيز قدرات الأداء المالي في جانب الميزانية العامة بحزمة من الإصلاحات التي حققت تلك التطلعات.