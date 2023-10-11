تعدّ من أكبر مراكز التكرير.. "أرامكو" تدرس استثمارًا في "شاندونغ يولونغ" للبتروكيميائيات

ولفت إلى أن هذا التعاون سيمكّن جميع الأطراف من الإسهام في أمن الطاقة في الصين وتنميتها، والمساعدة في إدارة تحوّل الطاقة، متوقعًا مستقبلًا مزدهرًا للشركتين نظرًا لسجل أرامكو السعودية الطويل؛ لكونها مورّدًا موثوقًا للطاقة إلى الصين، وخبرة والتزام مقاطعة شاندونغ.