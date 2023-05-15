إضافة خدمة "DRAGON" التابعة لـ"MSC" إلى ميناء جدة الإسلامي

وتُسهم الخدمة الجديدة التي انطلقت أسبوعيًا بداية من الأول من مايو 2023 في تأكيد المكانة المحورية لميناء جدة الإسلامي إقليميًا وعالميًا، وإبراز التطورات التي أسهمت في زيادة معدل كفاءته التشغيلية، ما أدى إلى فوزه بجائزة "أفضل ميناء في عام 2022" في القمة العالمية للشحن الأخضر بروتردام، وحصوله على المركز الثامن في مؤشر أداء كفاءة موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي.