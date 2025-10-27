الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار والتفاؤل بشأن اتفاق تجاري بين أمريكا والصين

انخفضت أسعار الذهب اليوم متأثرة بارتفاع الدولار ومؤشرات على تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون اجتماعات بنوك مركزية رئيسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.