الذهب يرتفع في التعاملات الفورية "0.2%"

حومت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، دون المستوى القياسي الذي سجلته في الجلسة السابقة، مع تماسك الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد بيانات أمريكية قوية أثارت شكوكًا بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" سيخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام.