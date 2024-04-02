الذهب يرتفع في التعاملات الفورية "0.2%"

حومت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، دون المستوى القياسي الذي سجلته في الجلسة السابقة، مع تماسك الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد بيانات أمريكية قوية أثارت شكوكًا بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" سيخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام.
وبحلول الساعة "0624" بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في التعاملات الفورية "0.2%" إلى "2253.94" دولارًا للأوقية "الأونصة"، ليظلّ دون أعلى مستوياته على الإطلاق عند "2265.49" دولارًا الذي سجّله يوم الاثنين. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب "0.8%" إلى "2274.60" دولارًا للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة "1.1" بالمئة إلى "25.37" دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين "0.6%" إلى "907.45" دولارات، وصعد البلاديوم "1.2%" إلى "1008.44" دولارات.