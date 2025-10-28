6.8 مليارات دولار دعمًا تمويليًا.. "الاستثمارات العامة" و"تمويل الصادرات البريطانية" يوقعان مذكرة تفاهم

في خطوة تعزز الشراكة الاستثمارية بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، وقّع صندوق الاستثمارات العامة مذكرة تفاهم مع الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، بقيمة تصل إلى 6.8 مليارات دولار، لدعم مشاريع الصندوق وشركات محفظته.
وتنص المذكرة على تقديم الهيئة البريطانية دعمًا تمويليًا للائتمان التصديري إلى السوق السعودية، بما يشمل شراكات استراتيجية مع شركات الصندوق، ما يفتح آفاقًا جديدة للموردين البريطانيين، ويعزز تنافسية منتجاتهم وخدماتهم ضمن مشاريع "رؤية 2030".
وتؤسس المذكرة لتعاون وثيق في مجالات تبادل المعرفة والخبرات التجارية، وتحديد الفرص ذات المنفعة المتبادلة، بما يسهم في تنويع مصادر تمويل الصندوق، ويعزز قدرات شركاته على التوسع عالميًا، واستقطاب رؤوس أموال دولية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق النجاحات السابقة للتعاون بين الطرفين، من أبرزها ضمان تمويلي بقيمة 700 مليون دولار من الهيئة البريطانية لمشروع "Six Flags" في مدينة القدية.
وأكد فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي بصندوق الاستثمارات العامة، أن هذه الاتفاقية تعكس التزام الصندوق ببناء شراكات دولية تدعم التحول الاقتصادي في المملكة.
من جانبه، وصف الرئيس التنفيذي للهيئة البريطانية تيم ريد الاتفاقية بـ"التاريخية"، مؤكدًا أنها تفتح أبوابًا واسعة أمام الشركات البريطانية للفوز بعقود جديدة في أحد أكثر الأسواق حيوية في العالم.