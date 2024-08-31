السعودية تعزز تعاونها الصناعي مع الصين وسنغافورة وتبحث توطين صناعة السيارات وتقنياتها المتقدمة

وترتبط المملكة بعلاقات استراتيجية متينة مع الصين تمتد لأكثر من 80 عامًا، شهدت نموًّا متسارعًا خلال العقد الأخير في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية وغيرها.

وتُعَد الصين أكبر شريك تجاري للمملكة يعكس ذلك حجم التبادل التجاري الذي فاق 100 مليار دولار خلال عام 2023م، وشملت الاستثمارات الصينية في السعودية خلال عام 2023، استثمارات بقيمة 5.6 مليارات دولار في قطاع تصنيع المعدات الأصلية للسيارات، واستثمارات يبلغ حجمها 5.26 مليارات دولار في قطاع المعادن؛ فيما بلغ حجم الاستثمار في قطاع أشباه الموصلات 4.26 مليارات دولار، كما تُعَد الصين أكبر مصدر في العالم؛ إذ بلغ إجمالي قيمة تجارتها الدولية أكثر من 591 مليار دولار، يضاف إلى ذلك التقارب الثقافي الكبير بين المملكة والصين الذي نتج عنه اعتماد تدريس اللغة الصينية في المدارس السعودية.