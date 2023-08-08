دعماً للمشاريع.. إطلاق مبادرة "تحدي الابتكار" لدعم الشباب في مختلف المجالات

وتسعى المبادرة إلى تهيئة جيل رائد مبتكر في مجالات متعددة؛ منها التقنية والبرمجيات والأمن السيبراني والريادة الاجتماعية، في ظل تركيز رؤية السعودية 2030 على أهمية قطاع الابتكار والمعرفة؛ لكونه محركاً رئيساً للنهوض بالتنمية الاقتصادية، وتهيئة كوادر شابة تساعد في ابتكار مشاريع جديدة أو تطوير مشاريع قائمة، حيث سيتم العمل عليها عبر 4 مسارات هي: توليد المشاريع، والاستشارات الفردية، وعرض المشاريع وتجويدها، وتكريم الفائزين.