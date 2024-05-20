أسعار الذهب ترتفع لمستوى قياسي جديد بدعم من توقعات خفض الفائدة الأمريكية

أما على صعيد الفضة، فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة الأكثر نشاطًا تسليم يوليو بنسبة 4% إلى 32.51 دولارًا للأوقية، بعد ارتفاعها لأعلى مستوى في أكثر من 11 عامًا، في حين زاد سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.32% إلى 1088.92 دولارًا للأوقية.