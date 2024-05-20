أسعار الذهب ترتفع لمستوى قياسي جديد بدعم من توقعات خفض الفائدة الأمريكية

واصلت أسعار الذهب مكاسبها خلال تعاملات أولى جلسات الأسبوع، لتصل لأعلى مستوياتها على الإطلاق في ظل آمال خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للفائدة، فضلًا عن استمرار الطلب على الملاذات الآمنة للتحوط ضد مخاطر التضخم والتوترات الجيوسياسية.
وزادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو بنسبة 1.05% إلى 2442.80 دولارًا للأوقية في تمام الساعة 08:10 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما أنهت تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعة بنسبة 1.8%.
فيما ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.98% إلى 2438.85 دولارًا للأوقية، بعد أن لامس مستوى 2440.49 دولارًا للأوقية في وقت سابق من الجلسة، مسجلًا أعلى مستوى له في التاريخ.
أما على صعيد الفضة، فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة الأكثر نشاطًا تسليم يوليو بنسبة 4% إلى 32.51 دولارًا للأوقية، بعد ارتفاعها لأعلى مستوى في أكثر من 11 عامًا، في حين زاد سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.32% إلى 1088.92 دولارًا للأوقية.