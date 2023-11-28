الميزان التجاري السعودي يحقق فائضاً بأكثر من 43 مليار ريال في سبتمبر الماضي

حقق الميزان التجاري في المملكة العربية السعودي فائضاً بقيمة 43,735 مليار ريال في شهر سبتمبر 2023م، وذلك وفقًا البيانات الأولية للتجارة الدولية للسعودية الصادرة حديثاً، ليعدّ بذلك ثالث أكبر فائض شهري لهذا العام بعد أن حقق أعلى مستوياته في شهر أبريل ومن ثم حقق ثاني أعلى فائضٍ له في شهر فبراير، ليبلغ حجم التجارة الدولية للمملكة مستوى 163,911 مليار ريال لشهر سبتمبر 2023م، استحوذت "الصادرات السلعية" منها على ما قيمته نحو 103,823 مليار ريال، في حين بلغت "الواردات السلعية" 60,088 مليار ريال.