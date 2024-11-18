ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى 2571.11 دولار للأوقية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، بعد التراجع الحاد الذي شهدته الأسبوع الماضي، لكن التوقعات بشأن تخفيضات أقل لأسعار الفائدة الأمريكية حدَّت من هذا التعافي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 %، إلى 2571.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:41 بتوقيت جرينتش بعد أن سجّل أدنى مستوى في شهرين الأسبوع الماضي.
وسجّل الذهب أكبر انخفاضٍ أسبوعي في أكثر من ثلاث سنوات يوم الجمعة، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 %، إلى 2575.70 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 %، إلى 30.39 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.6 % إلى 944.57 دولار، كما زاد البلاديوم 1.7 % إلى 966.66 دولار.