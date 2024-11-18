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ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى 2571.11 دولار للأوقية

ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى 2571.11 دولار للأوقية
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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، بعد التراجع الحاد الذي شهدته الأسبوع الماضي، لكن التوقعات بشأن تخفيضات أقل لأسعار الفائدة الأمريكية حدَّت من هذا التعافي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 %، إلى 2571.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:41 بتوقيت جرينتش بعد أن سجّل أدنى مستوى في شهرين الأسبوع الماضي.

وسجّل الذهب أكبر انخفاضٍ أسبوعي في أكثر من ثلاث سنوات يوم الجمعة، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 %، إلى 2575.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 %، إلى 30.39 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.6 % إلى 944.57 دولار، كما زاد البلاديوم 1.7 % إلى 966.66 دولار.

الذهب
أسعار الذهب

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