ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى 2571.11 دولار للأوقية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، بعد التراجع الحاد الذي شهدته الأسبوع الماضي، لكن التوقعات بشأن تخفيضات أقل لأسعار الفائدة الأمريكية حدَّت من هذا التعافي.