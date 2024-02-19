بـ 72.3 مليار ريال.. مجموعة stc تحقق إيرادات قياسية في نتائجها المالية السنوية لـ 2023
أعلنت مجموعة stc عن نتائجها المالية الموحدة السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، محققة ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 7.3% مقارنة بعام 2022م لتصل إلى 72,337 مليون ريال، مدعومة بارتفاع إيرادات وحدة العملاء بنسبة 5.1%، وارتفاع إيرادات وحدة النواقل والمشغلين بنسبة 1.4% في stc السعودية، كما ارتفعت إيرادات الشركات التابعة بنسبة 23.9%.
وأوضحت المجموعة في بيان لها أن إجمالي الربح لعام 2023م ارتفع بنسبة %1.1 مقارنة بعام 2022م ليصل إلى 37,804 مليون ريال، فيما انخفض الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) لعام 2023م بنسبة (1.6%) مقارنة بعام 2022م ليصل إلى 24,683 مليون ريال، وارتفع صافي الربح لعام 2023م بنسبة 9.2 % مقارنة بعام 2022م ليصل إلى 13,295 مليون ريال، مفيدة أنها ستوزع 0.40 ريال للسهم الواحد عن الربع الرابع لعام 2023م، ليبلغ إجمالي التوزيعات النقدية 1,993.80 مليون ريال.
وبينت أن مجلس إدارة مجموعة stc أوصى بتوزيع أرباح نقدية إضافية بواقع 1 ريال للسهم الواحد وذلك عن العام 2023م، ليبلغ إجمالي التوزيعات النقدية 4,984.50 مليون ريال، مفيدة أن التوزيعات النقدية الإجمالية لعام 2023م (بعد الموافقة على توزيع الأرباح النقدية الإضافية من قبل الجمعية العامة) ستبلغ 2.60 ريال للسهم، تمثل نسبة 26% من القيمة الاسمية للسهم.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد: "يأتي الأداء القوي للمجموعة خلال 2023م بفضل الله عز وجل نتيجة واضحة لتطبيق إستراتيجية المجموعة في تمكين التحول الرقمي والاستفادة منه لتعزيز خططنا التوسعية، من بينها خطط استثمارية للبدء في أكبر توسعة لشبكة الجيل الخامس 5G للتعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم المحتوى المحلي، وانطلاقاً من نهج المجموعة في التوسع في الحجم، استحوذت المجموعة من خلال شركاتها التابعة على العديد من الشركات المختصة في الاستشارات الرقمية الرائدة المتخصصة في الحلول المبتكرة وحلول وتقنيات إنترنت الأشياء وأيضاً بالاتصالات وتقنية المعلومات، ومن بين إنجازات المجموعة في عام 2023م فقد حافظت المجموعة على مركزها وهو أعلى سمة تجارية في قطاع الاتصالات على مستوى منطقة الشرق الأوسط للعام الرابع على التوالي".
وأضاف: "سنواصل التزامنا بتطوير منتجاتنا وخدماتنا بما يلبي احتياجات عملائنا، وقيادة النمو المستدام، وتحقيق المزيد من القيمة لمساهمينا الكرام.
وستستمر مجموعة stc مساهمًا محوريًّا في الاقتصاد الوطني وممكنًا رئيسًا للتحول الرقمي عبر مختلف القطاعات، وسنواصل العمل بعون الله على قيادة التحول الرقمي من خلال توفير حلول تقنية بمعايير عالمية".