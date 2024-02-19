بـ 72.3 مليار ريال.. مجموعة stc تحقق إيرادات قياسية في نتائجها المالية السنوية لـ 2023

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد: "يأتي الأداء القوي للمجموعة خلال 2023م بفضل الله عز وجل نتيجة واضحة لتطبيق إستراتيجية المجموعة في تمكين التحول الرقمي والاستفادة منه لتعزيز خططنا التوسعية، من بينها خطط استثمارية للبدء في أكبر توسعة لشبكة الجيل الخامس 5G للتعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم المحتوى المحلي، وانطلاقاً من نهج المجموعة في التوسع في الحجم، استحوذت المجموعة من خلال شركاتها التابعة على العديد من الشركات المختصة في الاستشارات الرقمية الرائدة المتخصصة في الحلول المبتكرة وحلول وتقنيات إنترنت الأشياء وأيضاً بالاتصالات وتقنية المعلومات، ومن بين إنجازات المجموعة في عام 2023م فقد حافظت المجموعة على مركزها وهو أعلى سمة تجارية في قطاع الاتصالات على مستوى منطقة الشرق الأوسط للعام الرابع على التوالي".