أوابك: إقرار قانون "نوبك" سيؤدي إلى عجز الإمدادات النفطية

قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) اليوم إن قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، المعروف باسم (نوبك)، سيؤدي في حال إقراره من قبل السلطات الأمريكية إلى عجز الإمدادات عن تلبية الطلب المستقبلي في سوق النفط العالمية بشكل ملحوظ.