مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 10877 نقطة

وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والباحة، وأنعام القابضة، وشمس، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، وعذيب للاتصالات، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.