الذهب يبلغ ذروة قياسية بسبب مخاوف تتعلق بالانتخابات الأمريكية

بلغ الذهب أعلى مستوى على الإطلاق، اليوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر كملاذٍ آمنٍ قبل أقل من أسبوع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بينما يترقبون بيانات اقتصادية للحصول على مؤشرات بشأن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المنتظر بشأن أسعار الفائدة.