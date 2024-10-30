الذهب يبلغ ذروة قياسية بسبب مخاوف تتعلق بالانتخابات الأمريكية

بلغ الذهب أعلى مستوى على الإطلاق، اليوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر كملاذٍ آمنٍ قبل أقل من أسبوع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بينما يترقبون بيانات اقتصادية للحصول على مؤشرات بشأن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المنتظر بشأن أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 03:08 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة، إلى 2779.39 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2782.03 دولار في وقتٍ سابقٍ من الجلسة.
وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة، إلى 2791.70 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة، إلى 34.33 دولار للأوقية.
ونزل البلاديوم ما يقرب من واحد بالمئة إلى 1210.72 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1046.89 دولار.