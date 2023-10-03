خلال أسبوع.. 191 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 13 مليار ريال

وبلغ عدد العمليات في الصحة 8.688.000 بقيمة 976.856.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.260.000 بقيمة 407.645.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 667.000 بقيمة 261.534.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.627.000 بقيمة 128.476.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 244.000 بقيمة 260.407.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 22.260.000 بقيمة 1.566.230.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.985.000 بقيمة 327.403.000 ريال.