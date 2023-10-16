ارتفاع أسعار القمح لأعلى مستوى في أسبوعين وسط آمال بزيادة الطلب العالمي

واستقر عقد القمح الأكثر نشاطًا في بورصة شيكاغو عند 5.79 دولار وثلاثة أرباع سنت للبوشل بحلول الساعة 1625 بتوقيت غرينتش. وفي وقتٍ سابق من الجلسة وصل العقد إلى أعلى سعر له في أكثر من أسبوعين عند 5.88 دولار ونصف سنت مواصلاً التعافي بعد أن سجل أدنى مستوى له في ثلاث سنوات الشهر الماضي.