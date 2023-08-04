وزير الاستثمار يلتقي عددًا من المسؤولين في الأوروغواي لدعم التعاون المشترك

التقى وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أمس، خلال زيارته جمهورية الأوروغواي، عددًا من الوزراء بجمهورية الأوروغواي.
وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة الوزير الفالح لأمريكا اللاتينية بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية، واستعراض الشراكة الاستراتيجية القائمة بين السعودية ودول أمريكا اللاتينية، والفرص النوعية وغير المسبوقة التي تزخر بها السعودية في جميع المجالات.
وجرى خلال لقاء المهندس الفالح بوزير خارجية جمهورية الأوروغواي فرانسيسكو بوستيشو استعراض علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
كما بحث وزير الاستثمار مع وزير الصناعة والطاقة والتعدين المهندس عمر باغانيني سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين، وتشجيع الاستثمار، واستغلال الفرص المتاحة في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين في كلا البلدين.
وناقش الفالح مع وزير الثروة الحيوانية الزراعة والثروة السمكية بجمهورية الأوروغواي فيرناندو ماتوس أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في مجال الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والسمكية.
يأتي ذلك فيما عقد المهندس خالد الفالح لقاء مع معالي وزير الاقتصاد والمالية أزوسينا أربليتشي، جرى خلاله استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ومناقشة آخر التطورات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيزها.
من جهة أخرى، يستكمل وزير الاستثمار والوفد المرافق له الزيارة إلى عدد من دول أمريكا اللاتينية، ويعقد خلالها العديد من الاجتماعات واجتماعات الطاولة المستديرة مع الشركات؛ بهدف استكشاف فرص تعزيز وتعميق الشراكات الاستثمارية.