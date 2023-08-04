وزير الاستثمار يلتقي عددًا من المسؤولين في الأوروغواي لدعم التعاون المشترك

من جهة أخرى، يستكمل وزير الاستثمار والوفد المرافق له الزيارة إلى عدد من دول أمريكا اللاتينية، ويعقد خلالها العديد من الاجتماعات واجتماعات الطاولة المستديرة مع الشركات؛ بهدف استكشاف فرص تعزيز وتعميق الشراكات الاستثمارية.