بتمثيل عربي ضخم تقوده المملكة.. "دافوس 2023" ينطلق وسط أمواج دولية عاتية

يلتقي قادة العالم وممثلو الحكومات والنخب الاقتصادية، اليوم، في مؤتمر دافوس 2023، في واحدة من أهم وأصعب اللقاءات، وسط أزمة مزدوجة تضرب الاقتصاد العالمي بدأت بجائحة كورونا في 2020 التي لا يزال العالم مستمرًّا في التعامل مع تَبِعاتها حتى اليوم، ومن ثم حرب أوكرانيا وروسيا في 2022 والتي لا تزال تضيّق الخناق على إمكانية تعافي الاقتصاد العالمي وعودته لما كان عليه قبل كورونا.