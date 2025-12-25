"الإحصاء": ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 32.3% في أكتوبر 2025

وفي المقابل ارتفعت الواردات بنسبة (4.3%) خلال شهر أكتوبر 2025م, وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات لتصل إلى (42.3%) مقابل (33.4%) في العام السابق، وتصدرت "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" قائمة الصادرات غير البترولية بنسبة (23.6%) من إجمالي الصادرات غير البترولية، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة (19.4%), وفيما يتعلق بالواردات جاءت "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" في المرتبة الأولى بنسبة (30.2%), وارتفعت بنسبة (26.3%) عن شهر أكتوبر 2024، تليها "معدات النقل وأجزاؤها" التي تشكل (12.1%) من إجمالي الواردات، وانخفضت بنسبة (22.9%) عن شهر أكتوبر 2024.