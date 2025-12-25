"الإحصاء": ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 32.3% في أكتوبر 2025

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة (32.3%) خلال شهر أكتوبر 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، فيما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة (2.4%)، والصادرات السلعية الإجمالية بنسبة (11.8%) مما أسهم في ارتفاع الفائض في الميزان التجاري بنسبة (47.4%) مقارنةً بأكتوبر 2024.
وفي المقابل ارتفعت الواردات بنسبة (4.3%) خلال شهر أكتوبر 2025م, وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات لتصل إلى (42.3%) مقابل (33.4%) في العام السابق، وتصدرت "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" قائمة الصادرات غير البترولية بنسبة (23.6%) من إجمالي الصادرات غير البترولية، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة (19.4%), وفيما يتعلق بالواردات جاءت "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" في المرتبة الأولى بنسبة (30.2%), وارتفعت بنسبة (26.3%) عن شهر أكتوبر 2024، تليها "معدات النقل وأجزاؤها" التي تشكل (12.1%) من إجمالي الواردات، وانخفضت بنسبة (22.9%) عن شهر أكتوبر 2024.
وعلى صعيد آخر, حافظت الصين على موقعها بصفتها شريكًا تجاريًا أول للمملكة في الصادرات والواردات, إذ شكّلت (14.1%) من إجمالي الصادرات و(24.8%) من إجمالي الواردات، وشكّلت أهم عشرة شركاء تجاريين للمملكة (70.4%) من إجمالي الصادرات و(67.7%) من إجمالي الواردات، ومن ناحية أخرى وعلى مستوى المنافذ الجمركية جاء ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في الصدارة بنسبة (25.7%) من إجمالي الواردات.