"الصناعة": 8 مايو المقبل بدء المزادات على 12 موقعًا بمجمع كسارات جدة الجديد

حددت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الثامن من مايو المقبل، موعدًا لبدء المزاد الإلكتروني على 12 موقعًا لمحاجر مواد البناء في مجمع كسارات محافظة جدة الجديد بمنطقة مكة المكرمة، التي سبق الإعلان عنها مطلع العام الجاري، وتأهل للمنافسة عليها 40 شركة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح: ستكون المزايدة لكل موقع من المواقع الاثني عشر (12) على حدة في مجمع كسارات جدة الجديد.
وأضاف: ستعقد الوزارة مطلع شهر مايو المقبل ورشة عمل افتراضية لشرح آلية المزاد الإلكتروني على المواقع الـ12.
وأوضح "الجراح" أن الرخص المطروحة للمنافسة تشمل: 5 رخص لخام البحص، و7 رخص مواد ردميات؛ مفيدًا بأن هذه الخطوة تُعَد المرحلة الأخيرة من مراحل المنافسة، وستشهد الإعلان عن أسماء الشركات الفائزة.
يشار إلى أن الوزارة تستهدف من إعلان طرح هذه الفرص الاستثمارية، تطويرَ إجراءات الحصول على رخص محاجر مواد البناء، وتعزيز الشفافية والعدالة في طرح المنافسات التعدينية، ودعم المستثمرين، وتعزيز الاستثمار في القطاع، إضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية، والإسهام في تنمية المحتوى المحلي.