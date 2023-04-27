"الصناعة": 8 مايو المقبل بدء المزادات على 12 موقعًا بمجمع كسارات جدة الجديد

يشار إلى أن الوزارة تستهدف من إعلان طرح هذه الفرص الاستثمارية، تطويرَ إجراءات الحصول على رخص محاجر مواد البناء، وتعزيز الشفافية والعدالة في طرح المنافسات التعدينية، ودعم المستثمرين، وتعزيز الاستثمار في القطاع، إضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية، والإسهام في تنمية المحتوى المحلي.