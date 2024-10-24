مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11886 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 15.71 نقطة , ليقفل عند مستوى 11886.06 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 768 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 59 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 161 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات رسن، والمطاحن العربية، وتالكو، ورتال، وجمجوم فارما الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، وأسمنت أم القرى، وسينومي ريتيل، والماجد للعود، ومكة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 6.67% .
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأنعام القابضة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات رسن، والمطاحن العربية، وأرامكو السعودية، والباحة، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 438.38 نقطة ليقفل عند مستوى 26818.29 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 63 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6 ملايين سهم.