مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11886 نقطة

وكانت أسهم شركات رسن، والمطاحن العربية، وتالكو، ورتال، وجمجوم فارما الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، وأسمنت أم القرى، وسينومي ريتيل، والماجد للعود، ومكة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 6.67% .