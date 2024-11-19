"القويز" بمنتدى مسك العالمي: "إذا أردت الاستثمار ابدأ مبكرًا" بمبالغ صغيرة ومتنوعة

وعن البرامج المخصصة لتوعية أفراد المجتمع عن السوق المالية، سلّط الضوء على برنامج "ثمين"- ضمن برامج هيئة السوق المالية- لتوعية الشباب والفتيات المستثمرين بالسوق، الذي يقدم العديد من المواد التوعوية المقروءة والمرئية للتعاطي مع الاستثمار، إضافةً إلى برنامج لاستضافة طلبة الجامعات، وعمل زيارات ميدانية للجامعات إما من الهيئة وإما عن طريق الربط مع المؤسسات بالسوق المالية، للاستزادة والفهم في مجال الاستثمار وإذا ما كانوا يرغبون في العمل بالقطاع مستقبلاً، فضلاً عن عمل مسابقة خليجية للمستثمر الذكي، وكذلك "المحفظة التجريبية" التي يوفرها الموقع الإلكتروني لـ "تداول" التي تتيح للشخص أن يفتح محفظة تجريبية ويبدأ التداول بالسوق لكن بأموال خيالية؛ مما يبني الثقة والمعرفة لتحويل هذه الأموال إلى مبالغ حقيقية بحول الله.