"القويز" بمنتدى مسك العالمي: "إذا أردت الاستثمار ابدأ مبكرًا" بمبالغ صغيرة ومتنوعة

حثّ رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، الشباب المشاركين في منتدى مسك العالمي 2024م الراغبين بدخول السوق المالي، إلى المبادرة المبكرة لما يترتب عليها من تعويض للكثير من الأخطاء، التي لا يستطيع تفاديها عند بدايته في سن متقدمة، كذلك أن تكون البداية بمبالغ صغيرة متنوعة الاستثمار، واكتساب المعارف، فكلما زادت الثقة والمعرفة ارتفعت القدرة على تجاوز المخاطر؛ كونها متلازمة مع الثقة والمعرفة.
وأشار في جلسة ضمن فعاليّات النسخة الثامنة من المنتدى تحت شعار "من الشباب لأجل الشباب" إلى أهمية السوق المالية بالنظر لمستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو تنويع الاقتصاد، الذي يتطلب بناء قطاعات ومدن جديدة واستثمارات، مبينًا أن الأهمية تأتي هنا لأنها وسيلة لتقويض مدخرات الشباب والفتيات بالمملكة ومن مختلف دول العالم لتشغيلها في المشروعات والأفكار.
وعن البرامج المخصصة لتوعية أفراد المجتمع عن السوق المالية، سلّط الضوء على برنامج "ثمين"- ضمن برامج هيئة السوق المالية- لتوعية الشباب والفتيات المستثمرين بالسوق، الذي يقدم العديد من المواد التوعوية المقروءة والمرئية للتعاطي مع الاستثمار، إضافةً إلى برنامج لاستضافة طلبة الجامعات، وعمل زيارات ميدانية للجامعات إما من الهيئة وإما عن طريق الربط مع المؤسسات بالسوق المالية، للاستزادة والفهم في مجال الاستثمار وإذا ما كانوا يرغبون في العمل بالقطاع مستقبلاً، فضلاً عن عمل مسابقة خليجية للمستثمر الذكي، وكذلك "المحفظة التجريبية" التي يوفرها الموقع الإلكتروني لـ "تداول" التي تتيح للشخص أن يفتح محفظة تجريبية ويبدأ التداول بالسوق لكن بأموال خيالية؛ مما يبني الثقة والمعرفة لتحويل هذه الأموال إلى مبالغ حقيقية بحول الله.
ويأتي منتدى مسك العالمي في نسخته الثامنة ضمن جهود منظومة مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، المتمثلة في مساراتها (المجتمع، الريادة، القادة، المهارات) وجهاتها التابعة (مدينة محمد بن سلمان غير الربحية “مدينة مسك”، معهد مسك للفنون، شركة مانجا للإنتاج، مركز عِلمي، مدارس الرياض، مدارس مسك)، لدعم وتمكين الشباب السعودي، وتهيئة بيئة شاملة للإبداع والابتكار، وبناء جسور التواصل الثقافي مع العالم؛ لتحقيق الأثر الإيجابي، ورسم ملامح المستقبل.