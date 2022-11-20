"موانئ" تُضيف خدمات شحن جديدة تربط ميناء الملك عبدالعزيز بـ 6 موانئ دولية

وتُسهم الخدمات الجديدة التي انطلقت 15 نوفمبر لعام 2022م في تعزيز المكانة المحورية لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إقليميًا وعالميًا، وتعزيز ربطه بموانئ الشرق، بالإضافة إلى زيادة حاويات المُسافنة وتيسير سلاسل الإمداد، وكذلك زيادة حجم الشحنات وكسب حصة سوقية أكبر من السفن العابرة على ساحل الخليج العربي.