الإعلان عن تنظيم مزاد للطيف الترددي لشبكات الاتصالات المتنقلة

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن عقد المزاد الخامس الخاص بالطيف الترددي في النطاقات (600 - 700 - 3800) ميجاهرتز لشبكات الاتصالات المتنقلة في العاشر من نوفمبر المقبل؛ بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية وتحفيز الاستثمار والتنافسية في خدمات الاتصالات المتنقلة، ونشر شبكات اتصالات مبتكرة تتمتع بالجودة؛ تعزيزًا لريادة المملكة كمركز للابتكار والتقنية.
كما أعلنت الهيئة عن تأهل 3 متقدمين للمشاركة في المزاد، وهم كل من: شركة الاتصالات السعودية(STC)، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين).
وبيّنت الهيئة أن المزاد بين المتأهلين سيكون على ترددات بمجموع عرض نطاق يبلغ (310) ميجاهرتز في النطاقات الترددية (600، 700، 3800) ميجاهرتز، الأمر الذي يسهم في زيادة نطاقات الطيف الترددي لشبكات الاتصالات المتنقلة لتكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة في كمية الترددات المخصصة تجاريًّا للشركات وتحسين جودة خدمات المستخدمين.