الإعلان عن تنظيم مزاد للطيف الترددي لشبكات الاتصالات المتنقلة

وبيّنت الهيئة أن المزاد بين المتأهلين سيكون على ترددات بمجموع عرض نطاق يبلغ (310) ميجاهرتز في النطاقات الترددية (600، 700، 3800) ميجاهرتز، الأمر الذي يسهم في زيادة نطاقات الطيف الترددي لشبكات الاتصالات المتنقلة لتكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة في كمية الترددات المخصصة تجاريًّا للشركات وتحسين جودة خدمات المستخدمين.