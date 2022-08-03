أسواق النفط العالمية تترقب اجتماع "أوبك+" اليوم

وتترقب أسواق النفط نتائج الاجتماع، ويأتي ذلك في وقت تتعرّض فيه أسواق النفط لضغوط من احتمال زيادة الطلب على الخام ومخاوف من دخول اقتصادات كبرى في مرحلة الركود الاقتصادي، الأمر الذي سيؤثر في الطلب.