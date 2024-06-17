أعلى زيادة أسبوعية منذ أبريل والمؤشرات تتباين.. عقود النفط الآجلة عند 82.3 دولارًا

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتًا أو 0.3% إلى 82.36 دولارًا للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتًا أو 0.33% إلى 78.19 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0322 بتوقيت غرينتش.