صناعات محلية وماركات.. "منشآت": حجم صناعة الأزياء بالمملكة يتخطى 92 مليار ريال

وتضمّن التقرير لقاءً مع نائب المحافظ لقطاع ريادة الأعمال في "منشآت" سعود السبهان؛ لتسليط الضوء على دور الهيئة في دعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال البرامج والمبادرات المتنوعة؛ للإسهام في زيادة أثر وإسهامات المنشآت الابتكارية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مؤكدًا تحسّن القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، مما أدى إلى تعزيز نمو المشاريع الريادية.