صناعات محلية وماركات.. "منشآت": حجم صناعة الأزياء بالمملكة يتخطى 92 مليار ريال

أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تقرير "مرصد منشآت" للربع الأول من عام 2024.
وسلّط التقرير الضوء على قطاع الأزياء في المملكة، والفرص الاستثمارية الكبيرة التي يقدمها لرواد الأعمال؛ بفضل ما يتمتع به من مميزات فريدة.
وبلغت القيمة الإجمالية لصناعة الأزياء بالمملكة 92.3 مليار ريال، منها 46.9 مليار ريال قيمة الصناعة المحلية للأزياء، فيما وصلت قيمة الإنفاق على العلامات التجارية المستوردة 27.4 مليار ريال، والذي أدى إلى زيادة النمو التراكمي المتوقع لقطاع الأزياء بنسبة 48% بين عامي 2021 وحتى 2025.
واستهلّ المرصد نسخته لهذا الربع بكلمة افتتاحية للرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء "بوراك شاكماك"؛ أكد خلالها أن مستقبل الأزياء في المملكة سيشهد المزيد من التقدم والازدهار، على أيدي مواهب مصممي المملكة ورؤى رواد أعمالها، ليترك أثرًا على المشهد العالمي لصناعة الأزياء.
وتضمّن التقرير لقاءً مع نائب المحافظ لقطاع ريادة الأعمال في "منشآت" سعود السبهان؛ لتسليط الضوء على دور الهيئة في دعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال البرامج والمبادرات المتنوعة؛ للإسهام في زيادة أثر وإسهامات المنشآت الابتكارية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مؤكدًا تحسّن القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، مما أدى إلى تعزيز نمو المشاريع الريادية.
يُذكر أن تقرير "مرصد منشآت" يأتي ضمن سلسلة تقارير ربعية تصدرها "منشآت"، تستعرض خلالها أحدث مستجدات بيئة ريادة الأعمال وآخر الأرقام والإحصائيات، إلى جانب سلسلة تقارير متخصصة تصدرها "منشآت" دوريًا حول مواضيع تهم رواد الأعمال في المملكة؛ بهدف توفير مرجع موثوق للمعلومات والأرقام أمام رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين.