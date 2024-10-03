قفزة جديدة في أسعار النفط مع تزايد المخاوف من اتساع نطاق الصراع بالشرق الأوسط

قفزت أسعار النفط اليوم الخميس مع تركز الأنظار على كبار منتجي الخام في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من أن يشكل اتساع نطاق الصراع بالمنطقة تهديداً للإمدادات العالمية.
وفي التفاصيل، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولار أي 4.86% إلى 77.49 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.58 دولار أي 5.11% إلى 73.68 دولار، كما قفزت العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة بأكثر من 5% خلال الجلسة.
وبلغت العقود الآجلة لخام برنت مستوى مرتفعاً خلال اليوم عند 77.65 دولاراً للبرميل وهو الأعلى منذ 30 أغسطس، كما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ذروة خلال الجلسة عند 73.95 دولاراً للبرميل وهو أعلى مستوى في شهر، وفقاً للعربية نت.
وتتزايد مخاوف السوق من احتمال استهداف إسرائيل البنية التحتية النفطية الإيرانية، مما يثير كذلك احتمال رد إيران على ذلك.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر، الخميس، إن وزراء من دول الخليج وإيران شاركوا في اجتماع للدول الآسيوية استضافته قطر ناقشوا خفض التصعيد في الصراع بين إسرائيل وإيران.
ومما أدى إلى الحد من مكاسب النفط اليوم الخميس، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان على صفحتها على فيسبوك إنها رفعت حالة القوة القاهرة عن جميع حقول النفط والموانئ الليبية مما قد ينهي أزمة أدت إلى تقليص كبير لإنتاج النفط.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 3.9 مليون برميل إلى 417 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 سبتمبر، مقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته "رويترز" بهبوط قدره 1.3 مليون برميل.
وقال محللون في "إيه.إن.زد" في مذكرة "زيادة المخزونات الأمريكية عززت الدلائل على أن السوق بها إمدادات كبيرة يمكنها تحمل أي تعطل للإنتاج".
وتقلصت المخاوف مع وجود قدرة إنتاجية فائضة في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وواقع أن إمدادات النفط الخام العالمية لم تتأثر بعد بالاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط.
وتملك دول "أوبك" ما يكفي من الطاقة الاحتياطية من النفط لتعويض فقدان إمدادات إيران بالكامل إذا ضربت إسرائيل منشآتها النفطية.