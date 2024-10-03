قفزة جديدة في أسعار النفط مع تزايد المخاوف من اتساع نطاق الصراع بالشرق الأوسط

وفي التفاصيل، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولار أي 4.86% إلى 77.49 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.58 دولار أي 5.11% إلى 73.68 دولار، كما قفزت العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة بأكثر من 5% خلال الجلسة.