توقيع 10 اتفاقيات في المعرض الدولي للبن السعودي 2024

وأضاف أن المعرض سلّط الأضواء على أهمية هذا القطاع الحيوي وأبعاده الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في ضوء الطلب المتزايد على محصول القهوة محليًّا وعالميًّا؛ وذلك عبر جلسات حوار بنّاءة ومُثرية، جعلت من الحدث فرصة للإجابة على الكثير من التساؤلات التي تتمحور حول المخاوف التي تواجه المزارع والمستثمر في آن واحد، ومناقشة وإيجاد الحلول المتقدمة لحلها؛ تمهيدًا لمستقبل زاهر للبن السعودي وتطوير شجرته من خلال زراعة أجود سلالات البن التي تساعد على تسويقه محليًّا وعالميًّا لتغطية الشح بالأسواق بسبب التغيرات البيئية وتقلبات المناخ في بعض الدول المصدرة لهذا المحصول الثمين.