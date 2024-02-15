توقيع 10 اتفاقيات في المعرض الدولي للبن السعودي 2024

أكد مستشار المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان والمتحدث الرسمي للمعرض الدولي للبن السعودي 2024، الدكتور متعب بن خليفة الكحيل، أن المعرض حقق في نسخته الأولى أهدافه المرجوة؛ حيث تم توقيع أكثر من ١٠ اتفاقيات مهمة ركّزت في مجملها على تعزيز ثقافة إنتاج وصناعة البن السعودي، وتوفير الفرص الاستثمارية، والاستفادة من فرص التمكين.
وأرجع الدكتور "الكحيل" نجاح المعرض، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة لهذا الرافد الاقتصادي المهم، والدعم غير المحدود للمزارعين والمستثمرين بالمنطقة من قِبَل أمير منطقة جازان، ونائبه، وتوجيهاتهما الدائمة لتطوير قطاع زراعة البن في جازان والتوسع في إنتاجه ورفع قيمته الاقتصادية.
وقال: المعرض جنى ثماره بإشراك العديد من المزارعين من منطقة جازان والباحة وعسير، وعزز قنوات التواصل بينهم وبين الخبراء والمستثمرين في هذا المجال؛ لتوفير فرص لتبادل المعرفة والخبرات بعرض أحدث التقنيات والمعدات عبر جلسات نقاش تمتد ليومين لتحفيز الابتكارات والاستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية زراعة البن وتطوير صناعته لمنح مزيد من المحفزات التي تصبو للنمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل في المملكة.
وأضاف أن المعرض سلّط الأضواء على أهمية هذا القطاع الحيوي وأبعاده الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في ضوء الطلب المتزايد على محصول القهوة محليًّا وعالميًّا؛ وذلك عبر جلسات حوار بنّاءة ومُثرية، جعلت من الحدث فرصة للإجابة على الكثير من التساؤلات التي تتمحور حول المخاوف التي تواجه المزارع والمستثمر في آن واحد، ومناقشة وإيجاد الحلول المتقدمة لحلها؛ تمهيدًا لمستقبل زاهر للبن السعودي وتطوير شجرته من خلال زراعة أجود سلالات البن التي تساعد على تسويقه محليًّا وعالميًّا لتغطية الشح بالأسواق بسبب التغيرات البيئية وتقلبات المناخ في بعض الدول المصدرة لهذا المحصول الثمين.
وخلُص المتحدث إلى أن فعاليات المعرض عززت مكانة منطقة جازان الجغرافية؛ من خلال لفت أنظار الحضور والمشاركين المحليين والعالميين بأهمية موقعها الاستراتيجي الذي يُعَد فرصة سانحة للمستثمر في زراعة البن وصناعته.