"السوق المالية" تعتمد تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية وتعديل قواعد الطرح والالتزامات المستمرة

ووفقًا لأبرز أحكام التعليمات المعتمدة، فإنه يجب على مؤسسة السوق المالية التي سيتم الطرح من خلالها التأكد من تقديم معلومات كافية إلى المستثمرين في المساهمة العقارية؛ لتمكينهم من اتخاذ قرار استثماري مبنيّ على إدراك ودراية، وأن تلك المعلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة. كما تضمنت التعليمات أنه إذا لم يكتمل الطرح فإنه يُلغى، وتُعاد أموال المكتتبين دون أي خصم خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من انتهاء فترة الطرح، على أن يتم إشعار الهيئة بذلك.