وزير التجارة يرعى توقيع اتفاقية منافع بمركز مكة المكرمة للمعارض والفعاليات

ونبه إلى أن الطموح لا يتوقف عند هذه المسارات التسعة التي يشملها البرنامج، بل هناك التزامات أخرى تتعلق بدراسات مهمة لمشروعات إستراتيجية طموحة للغاية رأينا أن نتعمق في دراستها قبل اطلاقها، ومنها دراسة مبادرة "صنع في مكة"، والتي يمكن أن تكون منطقة حرة عالمية، ودراسة المعرض الدائم لمنتجات وخدمات دول العالم الإسلامي، مبيناً أنهما مبادرتان ذواتا بعد عالمي تتناسبان مع المحاور الثلاثة ضمن رؤية 2030، وتتكاملان مع عشرات المبادرات المتعلقة بالحرمين الشريفين، وأرجو أن يجمعنا الله قريباً لإطلاق مجموعة جديدة من مبادرات شراكة "منافع" فطموحنا لن يتوقف.