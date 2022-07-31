"كفاءة": الغسل السريع والبرامج الموفرة للطاقة يقللان الاستهلاك

دعا المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" إلى التعرف على آليات التعامل مع الأجهزة الكهربائية المنزلية؛ لتوفير استهلاك الطاقة. مشيرًا إلى أن الكثيرين يتجاهلون التعرف على هذه الآليات؛ ما يكلفهم الكثير من الأموال في سداد فواتير الخدمات على المدى البعيد.
وقال المركز إن الغسالة من الأجهزة التي تستهلك طاقة كهربائية عالية؛ ما ينبغي معها التعرُّف على وسائل تشغيلها بطرق تختصر الجهد والوقت، ومعهما الطاقة الكهربائية؛ وهو ما ينعكس على الأداء العام للغسالة، ويحافظ على "الموتور" وعمره الافتراضي. موضحًا أن الغسالات الحديثة مزودة ببرامج غسل موفرة للطاقة؛ يجب استغلالها.
وأضاف بأنه من أهم النصائح التي لا بد أن يلتفت إليها مشغلو الغسالات اختيار خاصية الغسل السريع للملابس خفيفة الاتساخ، بدلاً من خاصية الغسل البطيء التي تستهلك طاقة كهربائية كبيرة، والنتيجة في نهاية الأمر واحدة.