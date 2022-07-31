"كفاءة": الغسل السريع والبرامج الموفرة للطاقة يقللان الاستهلاك

وقال المركز إن الغسالة من الأجهزة التي تستهلك طاقة كهربائية عالية؛ ما ينبغي معها التعرُّف على وسائل تشغيلها بطرق تختصر الجهد والوقت، ومعهما الطاقة الكهربائية؛ وهو ما ينعكس على الأداء العام للغسالة، ويحافظ على "الموتور" وعمره الافتراضي. موضحًا أن الغسالات الحديثة مزودة ببرامج غسل موفرة للطاقة؛ يجب استغلالها.