"موانئ" تطلق خدمة شحن جديدة تربط الدمام والجبيل بـ 12 ميناء دوليًا

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن إضافة خدمة الشحن الجديدة "Himalaya Express"، التابعة لشركة "MSC"، إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء الجبيل التجاري، في خطوة تعكس دعم الصادرات الوطنية وتعزيز المكانة التنافسية للميناءين إقليميًا ودوليًا.
وتهدف الخدمة الجديدة إلى ربط ميناءي الدمام والجبيل بـ 12 ميناءً حول العالم، تشمل موانئ جبل علي وأبوظبي في الإمارات، وميناء حمد في قطر، وموانئ نهافا شيفا، موندرا، وفيزينجام في الهند، إلى جانب سينيس في البرتغال، وفالنسيا وبرشلونة وملقا في إسبانيا، وجويا تاورو وجنوة في إيطاليا، وذلك بطاقة استيعابية تصل إلى 14,000 حاوية قياسية.
وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود "موانئ" الرامية إلى رفع تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء العالمية، وتحقيق الكفاءة التشغيلية في الموانئ، بما يدعم حركة التصدير ويسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تسعى إلى ترسيخ موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط بين ثلاث قارات.
يُشار إلى أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء الجبيل التجاري يمثلان ركيزتين محوريتين في منظومة الموانئ السعودية على ساحل الخليج العربي، لما يتمتعان به من بنى تحتية متطورة وخدمات متكاملة تسهم في تسهيل حركة التجارة وتعزيز تنافسية المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية.