"موانئ" تطلق خدمة شحن جديدة تربط الدمام والجبيل بـ 12 ميناء دوليًا

وتهدف الخدمة الجديدة إلى ربط ميناءي الدمام والجبيل بـ 12 ميناءً حول العالم، تشمل موانئ جبل علي وأبوظبي في الإمارات، وميناء حمد في قطر، وموانئ نهافا شيفا، موندرا، وفيزينجام في الهند، إلى جانب سينيس في البرتغال، وفالنسيا وبرشلونة وملقا في إسبانيا، وجويا تاورو وجنوة في إيطاليا، وذلك بطاقة استيعابية تصل إلى 14,000 حاوية قياسية.