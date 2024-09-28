توترٌ يتصاعد وتحفيزٌ صيني.. "أسعار النفط في أسبوع".. تراجع الخام وارتفاع "الآجلة"

وعلى صعيد التوتر الجيوسياسي، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي؛ إن الهجمات التي شنّتها إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة، تظهر أنها "لا تكترث" بالجهود الرامية إلى التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار، وقد يشكّل التوتر المتزايد في الشرق الأوسط تهديداً لإمدادات النفط الخام العالمية.