دون تغير يُذكر.. الذهب يستقر في المعاملات الفورية عند 2329.66 دولارًا للأوقية

استقرت أسعار الذهب اليوم، مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بحثًا عن مؤشرات بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه البنك في خفض أسعار الفائدة.